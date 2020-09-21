"Емоції зараз позитивні. Я дуже добре почуваюся. Ми у Львові, і ми спілкуємося зараз українською мовою. Мені дуже приємно повернутися в свою рідну країну. І я сказав на представленні в Колосі, що хочу побити рекорд за голами.

Суперечливий асист Селезньова у відеоогляді матчу Рух – Колос – 1:2

Мені приємно, що наша команда виграла 2:1, це дуже важливо для нас, важливі три очки. І мені приємно це відчувати як гравцю нашого клубу.

Дуже приємно, що вболівальники прийшли дивитися матч чемпіонату України, я можу тільки запросити всіх у кожному матчі відвідувати наш футбол. Така атмосфера дуже приємна і футболістам, і президентам, і вболівальникам", – поділився Селезньов у коментарі офіційному сайту Колоса.

Нагадаємо, Селезньов асистом допоміг клубу з Ковалівки переграти Рух (2:1). Форвард повернувся до чемпіонату України через 3 роки після свого відходу за кордон.

Колос напіврезервним складом втримав перемогу над Рухом – Селезньов відзначив повернення в УПЛ асистом з офсайду