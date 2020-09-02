"За великим рахунком, я починаю свою історію з Колосом із приємними емоціями, тому що за 3 роки з аматорів побудувати стадіон, потрапити до Ліги Європи... Одним з моїх побажань було, щоб назва Ковалівка потрапила в групу Ліги Європи.

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Я дуже задоволений, що потрапив саме сюди. Ви всі бачите ці чудові умови. Для мене вони завжди грали меншу роль – набагато важливішим є колектив, хлопці, команда. Я грав у Дніпрі, тому за спілкування та довіру одне до одного можна віддати будь-які умови. Сподіваюсь, ніщо не завадить мені побити рекорд та досягнути команді своїх цілей", – поділився Селезньов на офіційній презентації новачків Колоса.

Зазначимо, що знаменитий форвард підписав однорічну угоду з клубом з Ковалівки, а до цього три роки виступав за межами України. Окрім нього, до Колоса приєднались вихованці Динамо Кучерук, Ісаєнко та Кравченко, а також захисник Новак.

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