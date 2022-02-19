Минай виявився сильнішим за узбекську Согдіану в спарингу. Читайте звіт про зустріч на Футбол 24.

Контрольні матчі

Минай – Согдіана – 1:0

Гол: Селезньов, 68, (пен.)

Нереалізований пенальті: ?, 80 (Согдіана)

Минай здобув другу перемогу на зимових зборах, обігравши віце-чемпіона Узбекистану – Согдіану. Закарпатці більше володіли м'ячем та мали кілька непоганих моментів зусиллями Наумця та Касімова – другий примудрився влучити у поперечину.

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В другому таймі Селезньов вийшов на заміну та зробив результат. Євген заробив пенальті на 68 хвилині, який сам і реалізував. Согдіана могла відігратись на 80 хвилині, але гравець узбекської команди не реалізував 11-метровий, пробивши вище воріт.

Додамо, що вже завтра, 20 лютого, закарпатці зіграють заключний матч на зборах проти першолігового Агробізнеса.

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