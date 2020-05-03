Селезньов пригадав найбільший штраф у своїй кар'єрі

Український легіонер турецького Бурсаспора Євген Селезньов розповів про найсерйозніше фінансове покарання.

"Здається, 20 тисяч євро чи 25. Коли розбив свою машину, Maserati", – сказав Селезньов на сторінці видання Tribuna у соціальній мережі Instagram. До слова, форвард розбив свій автомобіль у 2011 році у період виступів за донецький Шахтар.

"Треба було думати головою": Селезньов жалкує про перехід в російський клуб

Нагадаємо, Селезньов – вихованець донецького футболу. Професіональну кар'єру футболіста розпочав у Шахтарі у 2002 році, за який виступав до 2009-го. Згодом Євген ще двічі повертався до табору "помаранчево-чорних": у сезоні 2011/12 та у 2016 році. Окрім "гірників" встиг пограти за київський Арсенал, Дніпро, російську Кубань, іспанську Малагу та турецькі Карабюкспор, Акхісар Беледієспор та Бурсаспор.

Голодуючі Поволжя-4: повний список українців, які виступають у чемпіонаті Росії прямо зараз – дехто міняє паспорти