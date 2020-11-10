"Останні слова Євгена Селезньова були спрямовані до головного тренера СК Дніпро-1 Ігоря Йовічевича. Суть в тому, що обидві команди поводилися агресивно на Дніпро-Арені, яка для Селезньова майже рідна. Він був дуже мотивований, але занадто, бо реагував практично на всі вигуки і на все, що відбувалося.

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Я не вважаю, що футболісти мають це робити. І, до речі, в особистій розмові я Селезньову це пояснив, що не зовсім коректно себе так поводити. Якщо будуть вболівальники, ти ж не буде всім їм відповідати? Взагалі має бути якась субординація між футболістом і тренером. З’ясовування стосунків продовжилося у підтрибунному приміщенні, де Ігор Йовічевич запропонував Селезньову розмовляти українською мовою, хоча перед тим нападник Колоса чомусь звернувся до тренера СК Дніпро-1 англійською. Ось на основі цього і було продовження.

Наступного дня, наскільки мені відомо, Селезньов написав смс Йовічевичу з вибаченнями. Тому, я вважаю, цей епізод треба закінчити, забути і йти далі. І треба пам’ятати, що свої емоції потрібно берегти і розуміти, що ці люди є публічними і мають залишати всі емоції на футбольному полі, а за полем все закінчується. З’ясовувати стосунки вже нікому не потрібно", – сказав Циганик у програмі "Циганик Live".

Нагадаємо, гол Євгена з пенальті допоміг Колосу перемогти (2:0) та піднятися на 5 місце в турнірній таблиці УПЛ. Дніпряни залишилися на 10 сходинці.

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