"Прикро про це говорити. Жест, який я зробив у бік вболівальників на матчі між Ворсклою та Минаєм, зробив на емоціях і я щиро шкодую щодо нього. Скажу лише, що цей жест був спровокований образливими викриками на мою адресу від невідомих мені особисто вболівальників на трибунах. Вони кричали образливі лайливі слова, які навіть озвучувати соромно, а також звинувачували мене в причетності до сепаратистських угруповань, з якими борються українські війська на сході нашої держави.

Селезньов показав непристойний жест у бік трибун під час матчу з Ворсклою

Ці слова мене вкрай обурили, адже те, що зараз відбувається в моїх рідних краях, для мене є дуже чуттєвою та болючою темою. Я неодноразово повторював і повторюю, що є українцем і підтримую цілісність та недоторканість нашої країни. Донецьк – це Україна і завжди так було і буде. Тому не допущу подібних слів на свою адресу.

Враховуючи образливі викрики у мій бік, які не припинялися на вимоги представників мого клубу та інших людей на трибунах, визнаю, що не стримався та піддався емоціям і продемонстрував цей жест у перерві матчу, що не мав робити за будь-яких обставин. І прошу вибачення у всіх вболівальників на трибунах в Полтаві, та у тих, хто спостерігав за цим поєдинком перед екранами телевізора.

Не мав на меті образити когось і щиро шкодую за цей інцидент. Обіцяю, що в майбутньому подібного більше не повториться, адже всі ми, футболісти та вболівальники, хочемо, аби український футбол приносив виключно позитивні емоції", – цитує Селезньова офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, досвідчений нападник не зміг допомогти своїй команді уникнути поразки від полтавців (0:2) у матчі 8-го туру УПЛ, однак змусив про себе говорити. Упродовж поєдинку Селезньов активно сварився з арбітрами, після гри скаржився Юрію Максимову, але найефектніше проявив себе після свистка на перерву, показавши трибунам середній палець.

Ворскла впевнено розібралась з Минаєм та наблизилась до зони єврокубків