"Пропустив одне тренування, оскільки трохи прихворів. Була невелика температура – 37,5. Тренери вирішили дати мені відпочити. Вже тренуюсь у тренажерній залі. Бокс? Боксу не було, хоча я дуже скучив за ним. Зараз інші пріоритети – привести себе в якісну фізичну форму і стартувати в чемпіонаті з гарної гри.

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Поспілкувалися з новим тренером Миная. Хороша людина. Подивилися один одному в очі і вирішили співпрацювати. Одразу знайшли спільну мову, адже всі – футбольні люди. Від мене більш залежить – якщо я буду в гарній формі, то думаю, це буде плюс для команди.

Як почуваюся на тлі молодих футболістів Миная? Як старий пердун. Я хочу те, що знаю, що вмію передати молоді. Звичайно, хлопці підходять, запитують мене – якщо можу чимось допомогти, з радістю! А щодо мого гола у спарингу... Є така приказка: "Хто грає у лютому – не грає у березні". Мені не важливі голи, зараз чи в наступному матчі. Мені, звісно, хочеться забивати у кожній грі, але це лише тренувальні матчі", – сказав Селезньов в інтерв'ю ПРОФУТБОЛ Digital.

Нагадаємо, зараз в активі 36-річного форварда Миная 117 забитих м'ячів в рамках чемпіонату України. До повторення рекорду Шацьких і Реброва (123) залишається 6 голів.

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