"Я взагалі тоді їхав до Металіста, з яким домовились про контракт. У Шахтарі на той час я не грав. У фіналі Кубка УЄФА навіть до заявки не потрапив – на те були свої причини, не хочу вдаватися до них. Тож я їхав не у заслання, а навпаки, на волю, як я вважав. Тому що в мене забрали найцінніше – футбол.

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Я їхав по трасі й звернув на місто Дніпро за два дні до гри Дніпро – Металіст. Як зараз пам’ятаю хвилини, коли почав розминатися у першому таймі. Новий стадіон… Я знав, що у Дніпра вболівальники фантастичні, але не уявляв наскільки! Що вони робили на трибунах у цьому матчі! Я виходив на другий тайм з одним бажанням – дайте мені м’яч, і я щось вигадаю. Вийшло забити.

До певного часу, у віці десь до 22 років, я не грав, а просто насолоджувався. Не мало різниці, якою була зарплатня. М'яч, тренування, фанати – все, більше нічого не потрібно!" – цитує Селезньова Sport-express.

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