Нападник Колоса Євген Селезньов після скандалу на зборах очікує на остаточний вердикт клубу.

Нагадаємо, Селезньов нещодавно покинув розташування Колоса на турецьких зборах. Форварда відсторонили від занять з командою нібито через грубе порушення режиму. Остаточне рішення щодо співпраці клуб поки не ухвалив.

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Тим часом Селезньов повернувся до тренувань на базі Колоса. Спочатку йому дозволили займатися лише індивідуально поруч із командою U-19, але пізніше допустили до тренування разом із юними футболістами.

Додамо, що Селезньов підписав контракт з Колосом 2 вересня минулого року. Нападник провів 12 матчів, відзначився 5 голами (усі з пенальті) та одним асистом.

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