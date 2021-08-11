Форвард Миная Євген Селезньов знову опинився на перших шпальтах медіа не через футбольні досягнення.

Одразу після матчу з Динамо (0:2) 36-річний форвад Миная конфліктував з Олександром Караваєвим. Все це відбувалось у підтрибунному приміщенні НСК Олімпійський.

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Селезньов: Буя, ну якого х*я він свистить, бл**ь, у штрафному?

Караваєв: Я тобі зараз все в очі скажу.

С: Пішли відійдемо разом на вулицю, біля стадіону вийдемо.

К: А для чого?

С: Поговоримо.

К: Для чого?

С: Ну просто поговоримо.

К: Навіщо мені з тобою розмовляти? (В цей момент Селезньов йде – прим. Футбол 24) Ну і все.

С: (звертається вже до іншого – прим. Футбол 24) Ну ти бачив? Я чисто, су*а, м'яч забирав.

На цьому перепалка між представниками Миная і Динамо завершився. Цікаво, що це вже не перший конфлікт Селезньов цього сезону – після поєдинку 2-го туру проти Олександрії ветеран теж "запам'ятався" суперечкою.

До слова, Динамо завдяки перемозі очолило турнірну таблицю УПЛ з дев'ятьма очками, Минай з трьома заліковими балами йде 10-м.

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