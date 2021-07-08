Вже колишній форвард Колоса Євген Селезньов не сидить без діла.

35-річний бомбардир, який зараз перебуває без клубу, тренується у Національному ботанічному саду імені Миколи Гришка у Києві.

Селезньов може опинитися в Чорноморці

Кадри після заняття спортом Селезньов опублікував у своєму Instagram, додавши підпис: "Після легенької пробіжки".

Нагадаємо, минулого сезону Євген провів за Колос 12 матчів (5 голів), але взимку був відрахований з колективу за порушення дисципліни. Контракт 35-річного форварда з ковалівцями завершився 1 липня.

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