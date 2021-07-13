"У Селезньова вже місяць є домовленість з Кобіним: якщо Минай лишать в УПЛ, форвард прийде бити свій рекорд (він хоче стати найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів України – Футбол 24).

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І питання не про заробіток. Зважте, що бюджет закарпатців – найнижчий в УПЛ. Місячний зарплатний фонд команди – це, по суті, одна зарплата Селезньова у Колосі, себто 500 тисяч гривень", – написав Бурбас у своєму Twitter.

Зауважимо, Минай зараз перебуває за крок до повернення в УПЛ. Клуб може замінити в еліті Олімпік, який нещодавно знявся зі змагань. Євген Селезньов, своєю чергою, з 1 липня є вільним агентом.

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