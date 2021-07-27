Нападник Євген Селезньов перебрався до закарпатського Миная, підписавши контракт на один рік.

Минай на своєму офіційному сайті оголосив про перехід досвідченого 36-річного нападника.

Металіст оформив трансфер найкращого бомбардира бразильської першості, – джерело

Контракт із форвардом розрахований на 1 рік. Останнім його клубом був Колос, із заявки якого Селезньов був виключений на друге коло УПЛ після скандалу на зборах у Туреччині. Також Євген встиг пограти за київський Арсенал, Шахтар, Дніпро, іспанську Малагу та турецькі Карабюкспор, Акхісарспор і Бурсаспор.

До слова, у минулому сезоні Селезньов провів 10 матчів в УПЛ, відзначившись 5 голами та асистом. Нападник також є одним з найкращих бомбардирів чемпіонату України – Євген посідає 3 місце зі 116 голами, відстаючи від першого (Сергій Ребров та Максим Шацьких поділяють лідерство) на 7 забитих м'ячів.

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