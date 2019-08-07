Селезньов офіційно покинув Малагу

Форвард Євген Селезньов завершив свої виступи у складі іспанського клубу.

Малага на офіційному сайті оголосила про припинення співпраці з Євгеном Селезньовим.

Селезньов назвав клуб, у якому хоче продовжити кар'єру

Угода розірвана за обопільною згодою гравця і клубу. Український нападник провів за "анчоусів" всього 12 матчів після свого зимового переходу з Акхісара. Ближче до кінця кампанії Селезньов втратив довіру тренерського штабу Малаги, який чітко дав зрозуміти, що не розраховує на нього у майбутньому.

Раніше претендентом на підписання 34-річного страйкера називали турецький Гезтепе.

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