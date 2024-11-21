Екс-форвард збірної України Євген Селезньов обрав найкращого наставника в УПЛ станом на зараз.

"Хто може стати "третьою силою" в УПЛ? Олександрія. Хоча вона, напевно, вже нею стала.

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За те, що Ротань зробив з командою, можна лише зняти капелюха. Для мене на цей час він тренер № 1 в Україні. Дуже його поважаю та люблю як футболіста, друга, кума. А те, що він зробив зараз – просто подивіться на це", – цитує Селезньова Sport-Express.

Нагадаємо, після 13 турів Олександрія разом з Динамо очолює турнірну таблицю УПЛ. Обидві команди набрали по 32 очки і йдуть без поразок.

До слова, Селезньов і Ротань разом виступали за Дніпро (з 2009 по 2011 роки).

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