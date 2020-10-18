Євген Селезньов відзначився дебютним голом з пенальті після повернення в УПЛ та врятував нічию для команди з Ковалівки у поєдинку проти Зорі.

Дебютний гол Селезньова після повернення в Україну у відеоогляді Зоря – Колос – 1:1

Для 35-річного нападника це вже 15-й гол в історії чемпіонату України, забитий після виходу на заміну, повідомляє Sport.ua. Таким чином Євген обігнав за цим показником екс-форварда Шахтаря Луїса Адріано (14 голів).

Першу сходинку у цьому рейтингу посідає колишній легіонер Шахтаря Едуардо (22 м'ячі).

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