Селезньов обійшов екс-зірку Шахтаря за "джокерськими" голами в УПЛ
Форвард Колоса Євген Селезньов продовжує переписувати історію чемпіонату України.
Євген Селезньов відзначився дебютним голом з пенальті після повернення в УПЛ та врятував нічию для команди з Ковалівки у поєдинку проти Зорі.
Дебютний гол Селезньова після повернення в Україну у відеоогляді Зоря – Колос – 1:1
Для 35-річного нападника це вже 15-й гол в історії чемпіонату України, забитий після виходу на заміну, повідомляє Sport.ua. Таким чином Євген обігнав за цим показником екс-форварда Шахтаря Луїса Адріано (14 голів).
Першу сходинку у цьому рейтингу посідає колишній легіонер Шахтаря Едуардо (22 м'ячі).
Зоря на останніх секундах втратила перемогу над Колосом – дебютний гол Селезньова і тривога перед виїздом в Лестер