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Селезньов ностальгійним фото пригадав виступи за збірну України

16:44 186 Читать на русском
Селезньов ностальгійним фото пригадав виступи за збірну України
Євген Селезньов та Роман Зозуля / Фото УАФ

Український нападник турецького Бурсаспора Євген Селезньов має теплі спогади про національну команду.

Євген Селезньов опублікував у своєму Instagram фото у "синьо-жовтій" футболці. "Хороші спогади! Національна збірна!" – підписав фото 34-річний гравець.

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Нагадаємо, востаннє Євген викликався у команду Шевченка ще у 2018 році. За збірну України форвард провів 58 матчів, в яких відзначився 11-ма голами.

У нинішньому сезоні турецької Суперліги Селезньов зіграв у 22-х матчах та забив 8 м'ячів.

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Good memories! National team!never give up

Допис, поширений Ievgen Seleznev (@e_seleznev)

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Теги
Євген Селезньов Євген Селезньов Бурсаспор Бурсаспор Україна Україна Збірна України Туреччина
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