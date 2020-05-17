Селезньов ностальгійним фото пригадав виступи за збірну України

Український нападник турецького Бурсаспора Євген Селезньов має теплі спогади про національну команду.

Євген Селезньов опублікував у своєму Instagram фото у "синьо-жовтій" футболці. "Хороші спогади! Національна збірна!" – підписав фото 34-річний гравець.

Селезньов: Не розмовляю українською, бо не хочу – яка різниця?

Нагадаємо, востаннє Євген викликався у команду Шевченка ще у 2018 році. За збірну України форвард провів 58 матчів, в яких відзначився 11-ма голами.

У нинішньому сезоні турецької Суперліги Селезньов зіграв у 22-х матчах та забив 8 м'ячів.

"На цих чудових надіях Динамо можна хитро заробити": Циганков і ще 3 українці, яких рекомендують у топ-клуб АПЛ