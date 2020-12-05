"Як ставлюсь до прізвиська "годувальник"? Та ніяк. Годував, годую і буду годувати. І себе, і всіх, хто поруч зі мною. Почекай, а що значить "годувальник"? А ти не годувальник? А хто тут з чоловіків не годувальник? Чи ті, хто пишуть, не годувальники?

Селезньов: Крим наразі російський – у мене там мама живе, мені що, від мами відмовитися?

Я не звертаю увагу на диванних під***сів, вибач за вираз перед камерою. Які не можуть нічого, окрім пи**іти. Сидять у телефоні, щоб когось брудом облити.

Я не до кінця все зважив. Я просто пішов грати в футбол. Як люди в нашій країні йдуть щось продавати і заробляти. В Україні люди вже перестали ходити на стадіони. Я не отримував мотивації.

Я повинен був зважити, що є конфлікт між країнами, що ти не можеш піддавати себе такій критиці на рівному місці. Ти публічна особа, гравець збірної України, у тебе Євро. Я не все зважив, але я ніколи не ставив гроші вище за футбол", – підкреслив Селезньов у інтерв'ю Вацко Live.

Нагадаємо, форвард покинув Дніпро та приєднався до Кубані в лютому 2016 року, однак вже влітку покинув Росію, перебравшись до Шахтаря. Наразі Селезньов виступає у складі Колоса із Ковалівки.

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