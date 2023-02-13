"Селезньов? Ми спілкувались, але у Вересі ті футболісти, які грали там (на Росії – прим.), у нас табу. До нас Діма Нємчанінов переходив.

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Ми з вболівальниками спілкувались і сказали, що окей, це останній раз (Дмитро свого часу встиг пограти за Крилья Совєтов – прим.). Футболісти, які грали на Росії – табу для нас", – розповів Вірт на подкасті в Брутального футболу.

Нагадаємо, що Селезньов у 2016 році пограв за російську Кубань (з лютого по липень). Зараз нападник залишається гравцем Миная, проте Євгена не взяли на зимові збори до Туреччини. Повідомлялось, що у нього серйозний конфлікт із Володимиром Шараном.

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