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Селезньов не потрапив у заявку Малаги на матч Сегунди через струс мозку

14:25 379 Читать на русском
Селезньов не потрапив у заявку Малаги на матч Сегунди через струс мозку
Євген Селезньов / Соцмережі

Нападник Малаги Євген Селезньов не допоможе своїй команді у наступному матчі.

Український форвард не потрапив до заявки Малаги на поєдинок 30 туру другого за силою чемпіонату Іспанії проти Хімнастіка.

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Це пов’язано з тим, що минулого туру Селезньов отримав струс мозку у матчі проти Нумансії, повідомляє Eldesmarque. Терміни відновлення форварда наразі невідомі.

Нагадаємо, українець перейшов у Малагу у січні цього року. Нападник виходив у 9 матчах, але результативними діями не відзначався. Поєдинок Хімнастік – Малага відбудеться 24 березня, початок о 17:00.

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Теги
Іспанія Євген Селезньов Євген Селезньов Малага Малага Сегунда Українці за кордоном
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