Селезньов не потрапив у стартовий склад Малаги на матч проти Спортінга Хіхону – пряма трансляція поєдинку

У 32-му турі Сегунди Малага приймає Спортінг Хіхон. Пряма трансляція гри доступна на сайті "Футбол 24".

Український нападник Євген Селезньов не потрапив у стартовий склад Малаги на поєдинок проти Спортінг Хіхону та розпочне матч на лаві для запасних. Натомість, Густаво Бланко Лещук, який орендований у Шахтаря, вийде на поле з перших хвилин.

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Зауважимо, що команда українця веде боротьбу за вихід у Прімеру. Перед цим матчем Малага посідає 4 позицію у турнірній таблиці Сегунди та має в активі 54 очки. Перемога дозволить "анчоусам" піднятись на третю сходинку, обігнавши Альбасете Зозулі.

Малага – Спортінг Хіхон: пряма відеотрансляція: