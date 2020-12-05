Селезньов: Не думаю, що маю право зателефонувати Шевченку та запитати, чому мене не викликають до збірної
Форвард Колоса Євген Селезньов поділився думками щодо того, що його не викликають до збірної України.
"За що Шевченко на мене образився? Я не знаю, це у Андрія Миколайовича потрібно запитати. Та вже і немає сенсу говорити. Це вибір головного тренера. Значить, не підходжу збірній – може, я дійсно їй не підходжу, і він не бачить мене в складі.
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Кожен тренер обирає собі команду. Так, я хотів ще пограти за збірну України після Туреччини. На той момент я вважав, що міг допомогти, забиваючи в Туреччині. Не знаю, чому ставили на інших футболістів. Але це також вибір тренера. Нормально до цього ставлюся.
Шевченко казав, що всі, хто, на їхню думку, претендують на місце у збірній, можуть йому зателефонувати...Не думаю, що це буде коректно. Я не думаю, що маю право зателефонувати головному тренеру і задати питання – чому я не в збірній. Значить, він так вирішив.
Я вважаю неправильним, якщо футболіст дзвонить головному тренеру з питанням – чому я не в збірній. Значить, це вибір головного тренера, і його потрібно прийняти", – поділився Селезньов у інтерв'ю Вацко Live.
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