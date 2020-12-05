"За що Шевченко на мене образився? Я не знаю, це у Андрія Миколайовича потрібно запитати. Та вже і немає сенсу говорити. Це вибір головного тренера. Значить, не підходжу збірній – може, я дійсно їй не підходжу, і він не бачить мене в складі.

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Кожен тренер обирає собі команду. Так, я хотів ще пограти за збірну України після Туреччини. На той момент я вважав, що міг допомогти, забиваючи в Туреччині. Не знаю, чому ставили на інших футболістів. Але це також вибір тренера. Нормально до цього ставлюся.

Шевченко казав, що всі, хто, на їхню думку, претендують на місце у збірній, можуть йому зателефонувати...Не думаю, що це буде коректно. Я не думаю, що маю право зателефонувати головному тренеру і задати питання – чому я не в збірній. Значить, він так вирішив.

Я вважаю неправильним, якщо футболіст дзвонить головному тренеру з питанням – чому я не в збірній. Значить, це вибір головного тренера, і його потрібно прийняти", – поділився Селезньов у інтерв'ю Вацко Live.

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