Форвард Миная Євген Селезньов виділив найкращих світових футболістів у захисній та атакувальній ланках.

"Три найсильніші захисники, проти яких я грав? Піке, Ракицький. Але їх не три, а значно більше. К'єлліні хороший, Боатенг, Бонуччі.

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А щодо найкращих гравців атаки... Назву Пірло, Іньєсту, Хаві, Мессі та Златана, мабуть. Проти Кріштіану Роналду я не грав", – сказав Селезньов в інтерв'ю SportArena.

Нагадаємо, Євген намагається побити бомбардирський рекорд УПЛ, виступаючи за Минай. У 10-ти проведених матчах 36-річний футболіст відзначався лише одним асистом.

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