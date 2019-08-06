Селезньов назвав клуб, у якому хоче продовжити кар'єру

Український нападник Євген Селезньов оцінив своє майбутнє та натякнув на повернення в Туреччину.

"Ізмір – місто, яке я дуже люблю. Я жив там, коли грав за Акхісар. Моя сім'я теж любить Ізмір. Чому ні? Гезтепе – великий клуб, і кожен гравець мріє захищати кольори цієї команди.

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У Малазі у мене виникли проблеми з адаптацією. З цієї причини я хотів би знову грати в турецькій Суперлізі. Особливо в Гезтепе. Поки я не знаю, що станеться, але чекаю новин", – цитує Селезньова YeniAsir.

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Нагадаємо, Селезньов є футболістом Малаги, за яку виступає з зими цього року. Український нападник хоче розірвати контракт з іспанським клубом.