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Селезньов назвав клуб, у якому хоче продовжити кар'єру

10:09 2998 Читать на русском
Селезньов назвав клуб, у якому хоче продовжити кар'єру
Євген Селезньов / Малага

Український нападник Євген Селезньов оцінив своє майбутнє та натякнув на повернення в Туреччину.

"Ізмір – місто, яке я дуже люблю. Я жив там, коли грав за Акхісар. Моя сім'я теж любить Ізмір. Чому ні? Гезтепе – великий клуб, і кожен гравець мріє захищати кольори цієї команди.

Селезньов може повернутися в Туреччину – на українця вже є претендент

У Малазі у мене виникли проблеми з адаптацією. З цієї причини я хотів би знову грати в турецькій Суперлізі. Особливо в Гезтепе. Поки я не знаю, що станеться, але чекаю новин", – цитує Селезньова YeniAsir.

Селезньов покине Малагу у найближчі дні, – іспанські ЗМІ

Нагадаємо, Селезньов є футболістом Малаги, за яку виступає з зими цього року. Український нападник хоче розірвати контракт з іспанським клубом.

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Теги
Трансфери Українці за кордоном Гезтепе Гезтепе Євген Селезньов Євген Селезньов Малага Малага Туреччина
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