Селезньов може повернутися в Туреччину – на українця вже є претендент

Нападник Малаги Євген Селезньов має варіанти продовження кар'єри в добре знайомій для себе Туреччині.

Турецький Гезтепе зацікавлений у послугах Євгена Селезньова. Клуб вже контактував з представниками 34-річного українця щодо потенційного переходу, інформує Sabah.

Селезньов покине Малагу у найближчі дні, – іспанські ЗМІ

Наставник Гезтепе Тамер Туна особисто хоче бачити екс-форварда збірної України у своїй команді та гарантує йому місце в основному складі. Селезньов може дістатися турецькому клубу безкоштовно, адже вже найближчими днями, імовірно, розірве контракт з Малагою, у якій не зумів закріпитися (12 матчів, 346 хвилин, 0 голів).

До слова, Селезньов має досвід виступів у Туреччині в складі Карабюспора та Акхісара. Минулого року українець був близьким до переходу в Галатасарай.

В сезоні 2018/19 Гезтепе фінішував на 15-й позиції турецької Суперліги.

Вест Хем – Атлетік: Ярмоленко забиває та отримує кепську оцінку ЗМІ, сигнал від Пеллегріні для українця