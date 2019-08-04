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Селезньов може повернутися в Туреччину – на українця вже є претендент

12:03 361 Читать на русском
Селезньов може повернутися в Туреччину – на українця вже є претендент
Євген Селезньов / ФК Малага

Нападник Малаги Євген Селезньов має варіанти продовження кар'єри в добре знайомій для себе Туреччині.

Турецький Гезтепе зацікавлений у послугах Євгена Селезньова. Клуб вже контактував з представниками 34-річного українця щодо потенційного переходу, інформує Sabah.

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Наставник Гезтепе Тамер Туна особисто хоче бачити екс-форварда збірної України у своїй команді та гарантує йому місце в основному складі. Селезньов може дістатися турецькому клубу безкоштовно, адже вже найближчими днями, імовірно, розірве контракт з Малагою, у якій не зумів закріпитися (12 матчів, 346 хвилин, 0 голів).

До слова, Селезньов має досвід виступів у Туреччині в складі Карабюспора та Акхісара. Минулого року українець був близьким до переходу в Галатасарай.

В сезоні 2018/19 Гезтепе фінішував на 15-й позиції турецької Суперліги.

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