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Селезньов може дебютувати за Малагу в матчі з Луго – тренер готовий дати шанс українцю

21:09 56 Читать на русском
Селезньов може дебютувати за Малагу в матчі з Луго – тренер готовий дати шанс українцю
Євген Селезньов / Фото ФК Малага

Головний тренер Малаги Хуан Рамос Муньїс високо оцінив шанси українського форварда Євгена Селезньова дебютувати за новий клуб у матчі 22-го туру Сегунди проти Луго.

"Так, у Селезньова є шанси вийти на поле в цьому матчі. Подивимося, як піде гра. Ми завжди намагаємося ставити у стартовий склад гравців, які готові на 100%. Подивимося. Якщо йому буде потрібно трохи більше часу на адаптацію, то випустимо його не в цьому, а в наступному матчі.

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Він прибув до нас з великим ентузіазмом і дуже хоче допомогти команді. Це дозволяє сподіватися на те, що йому не знадобиться багато часу на адаптацію. Він непогано працює з партнерами, але проблемою для комунікації залишається мова. Він добре знає англійську, але не знає іспанської. Також він розуміє наш стиль гри", – наводить слова Муньїса AS.

Нагадаємо, що матч 22-го туру Сегунди Малага – Луго відбудеться в суботу, 19 січня, початок о 21:30.

За грою Зозулі та Селезньова в Сегунді можна тепер спостерігати в Україні через Youtube

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