Форвард Колоса Євген Селезньов мав ще один варіант продовження кар'єри в Україні.

Досвідчений нападник Євген Селезньов міг опинитись у СК Дніпро-1, інформує ТаТоТаке. Сторони вели перемовини влітку.

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Проте, домовитись про повноцінний трансфер не вдалось. За словами одного з ведучих програми, форвард та клуб не знайшли спільного знаменника "у фінансових та моральних питаннях". Цікаво, що раніше Селезньов виступав за Дніпро – клуб позбавили професіонального статусу.

Нагадаємо, Колос підписав Євгена Селезньова у вересні на правах вільного агента. У поточному сезоні УПЛ 35-річний нападник провів 6 матчів, в яких відзначився трьома голами та асистом.

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