Директор телеканалів Футбол 1/2/3 Олександр Денисов зізнався, що у Євгена Селезньова ще є можливість повернутись у Колос, якщо той знайде спільну мову з Русланом Костишиним.

"У Селезньова було спілкування з президентом клубу. Наскільки я розумію, сторони почули і зрозуміли один одного. Зрозуміли і пробачили. Буквально перед матчем Динамо – Колос президент пообіцяв, що влаштує зустріч Євгена з тренером Русланом Костишиним.

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Вони отримають шанс порозумітися, що, можливо, дасть можливість йому повернутися. Зустріч мала бути в четвер, але після драматичного матчу в Кубку все ж не відбулася. Селезньов чекає на неї, він хоче грати", – сказав Денисов в авторській програмі "Денисов Time" на Youtube.

До слова, Селезньова після скандалу виключили із заявки на другу частину сезону УПЛ. Наразі офіційно про розірвання контракту ні клуб, ні гравець не повідомляли.

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