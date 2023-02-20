Колишньому форварду Дніпра та збірної України Євгену Селезньову не вдалось красиво попрощатись із футболом.

37-річний нападник планував завершити кар'єру у жовтні минулого року, стверджує журналіст Ігор Семйон.

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Євген прагнув з'явитись на футбольному полі на кілька хвилин 22 жовтня у домашній грі Миная в УПЛ проти Шахтаря, своєї рідної команди. Проте дуель перенесли на 2023-й на прохання донеччан.

Шанси на прощальний поєдинок зникли. По-перше, контракт Селезньова спливав наприкінці грудня. По-друге, скандальний футболіст так і не зумів владнати конфлікт з наставником закарпатців Володимиром Шараном.

Нагадаємо, найуспішнішими періодами у кар'єрі Євгена були виступи за Дніпро (192 матчі, 88 голів та 22 асисти) та Шахтар (74 поєдинки).

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