"Мене жодного разу не виганяли з Шахтаря. Я сам йшов. Перший раз – після перемоги в Кубку УЄФА. Мені зателефонував президент і запитав, чи хочу я грати в Шахтарі. Я сказав, що хочу грати у футбол. Тому поїхав в Дніпро.

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Для мене найбільша проблема в житті те, що я дуже сильно люблю футбол. Другий раз – я теж пішов у Дніпро і зіграв у Лізі Європи.

Я думаю, Луческу найкращий тренер у моїй кар'єрі. Просто його потрібно розуміти. Тоді я його не розумів через свою молодість. Він дуже розумний і хитрий, у нього своє феноменальне розуміння гри.

Я таких схем не бачив. У нього все чітко вибудоване. Луческу – великий тренер в світовому футболі", – сказав Селезньов в ефірі програми Вацко Live.

Зауважимо, Євген є вихованцем Шахтаря, за основну команду якого провів 74 матчі та відзначився 30 голами. У сезоні 2020/21 форвард захищає кольори Колоса із Ковалівки.

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