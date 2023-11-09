"Після матчу з Барселоною Адріано сказав на адресу Луческу дуже нехороші слова, не хочу говорити які, чим просто розлютив Містера. Також Луческу був дуже злий на Ракицького, коли той отримав червону картку у грі з Порту в Лізі чемпіонів. Ще – на Матузалема, який загуляв, запізнився на установку, під час теорії сидів снідав, а потім розвернувся та пішов.

Селезньов влаштував чергову клоунаду зі своєю посадою в СК Дніпро-1: "Не знаю, як мене записали"

Я тоді був молодим, і коли Луческу кричав, то я просто забивався в кут і тихенько сидів. Але Луческу на Матузалема довго не ображався, бо бразилець робив результат. Він міг після ночі у клубі, наступного дня вийти на поле та розривати суперників. Мегаталант", – сказав Селезньов в коментарі порталу Український футбол.

Нагадаємо, Селезньов грав за "гірників" з 2002 по 2009 роки і вдруге повернувся до складу "помаранчево-чорних" в 2016-му. Луческу працював з Шахтарем з 2004 по 2016 рік. Нещодавно фахівець покинув пост наставника київського Динамо.

"Ракицький тупо звір": Шахтар опустив Барсу у формі РФ до рівня Динамо – тиск на Реброва, Судаков не перейде в Юве