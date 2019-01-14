Селезньов хоче забути кар'єру в Туреччині

Новачок Малаги Євген Селезньов розповів про деталі переходу в іспанський клуб.

"Пропозиція іспанського клубу було найбільш конкретною і найкращою з усіх, які надійшли. Галатасарай? Не бачу сенсу про це говорити.

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Більшою мірою я хочу забути турецький етап кар'єри. У Карабюкспорі можу згадати тільки час, проведений з Ігором Тудором. Класно було працювати з цим наставником. А кар'єру в Акхісарі нехай оцінюють фахівці і журналісти. Мені, принаймні, вдалося з командою виграти Кубок і Суперкубок Туреччини. Багато футболістів за всю кар'єру не вигравали стільки трофеїв.

Я не можу сказати, що на даний момент перебуваю в своїх найкращих кондиціях. Як я можу бути готовим на 100 відсотків, якщо люди замість того, щоб відпустити мене в Галатасарай, відправили до другої команди Акхісара?

Контракт з Малагою? Він підписаний на два з половиною роки", – розповів Селезньов порталу Команда1.