Селезньов голом допоміг Бурсаспору врятувати нічию – українець перебуває в топі бомбардирів чемпіонату Туреччини

Форвард Бурсаспора Євген Селезньов продовжує забивати за свою команду – цього разу постраждав Алтай.

Перша ліга Туреччини 2019/20, 24-й тур

Бурсаспор – Алтай – 2:2

Голи: Селезньов, 40, Канатзікус, 56 – Путило, 26, Пайшау, 31

Алтай в першому таймі, здавалось, оформив комфортну перевагу завдяки голам Путила та Пайшау, але Селезньов ще до перерви відквитав один м'яч. Після навісу Євген класним ударом головою влучив у дев'ятку воріт.

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По перерві Бурсаспор зрівняв рахунок, гол на рахунку Канатзікуса. Як виявилось, цей м'яч став вирішальним у грі, більше команди не забивали. Додамо, що Селезньов отримав жовту картку на 63 хвилині та був замінений наприкінці поєдинку.

Таким чином, Бурсаспор набрав 40 очок та залишився на 4 позиції, Алтай розташувався на 6 місці. Відзначимо, що цей гол став восьмим для Євгена Селезньова у турецькій першості, що дозволило українцю розташуватись на 6 місці серед бомбардирів. Відставання від першого місці досить солідне – в активі лідера списку Пайшау 13 забитих м'ячів.

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