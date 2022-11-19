У п'ятницю, 18 листопада, на полі Академії Руха відбувся благодійний матч на підтримку ЗСУ. Головною метою заходу був збір коштів на закупівлю термобілизни для українських військових (5-му окремому штурмовому полку ЗСУ, 93-ій окремій механізованій бригаді ЗСУ "Холодний Яр" та 125-ій окремій бригаді територіальної оборони ЗСУ).

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Загалом вдалось зібрати понад 200 тисяч гривень, а команда зірок під рясним снігопадом розгромила збірну артистів України з рахунком 10:6.

До слова, за команду зірок зіграли: форвард Миная Євген Селезньов, екс-гравці Артем Федецький та Михайло Кополовець, коментатор Віктор Вацко, ведучий Андрій Бєдняков, блогер Віталій Гордієнко ("Загін кіноманів") та інші. За збірну акторів і артистів України зіграли: Арам Арзуманян, Фоззі, Артур Логай, Антон Скуратов, Антон Мурафа, Валерій Сковронський, Валентин Касьян, Олександр Попов, Олексій Суровцев, Дмитро Бабак, Дмитро Сукач, Костянтин Косинський, Олег Загордній, Сергій Синьога.

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