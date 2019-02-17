Селезньов дебютує в стартовому складі Малаги в матчі з Райо Махадаонда – пряма трансляція поєдинку

Форвард Малаги Євген Селезньов вперше вийде в стартовому складі нової команди. Дивіться пряму трансляцію на "Футбол 24".

Малага в своєму Twitter опублікувала стартовий склад на матч 26 туру проти Райо Махадаонда. Євген Селезньов вийде з перших хвилин.

Зозуля визнаний найкращим гравцем Альбасете в матчі з Сарагосою

Це перший матч українського нападника в стартовому складі іспанського клубу після переходу взимку.

Малага в разі перемоги може вийти на 2 сходинку в турнірній таблиці Сегунди. Дивіться пряму трансляцію на "Футбол 24".