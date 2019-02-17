Селезньов дебютує в стартовому складі Малаги в матчі з Райо Махадаонда – пряма трансляція поєдинку

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Гравці СПАЛа відсвяткували гол, але арбітр скасував його та призначив пенальті у їхні ворота після використання VAR
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