"Я дав інтерв'ю клубній прес-службі, і тепер півроку не буду давати інтерв'ю. Це моя офіційна позиція.

Селезньов отримуватиме у Минаї втричі менше за Мілевського, – ЗМІ

Хочу подякувати президенту Миная і всьому тренерському штабу за те, що повірили в мене, і я повірив в них. Дай Бог, щоб я допоміг цій команді. Пацани дуже хороші, у них горять очі, це головне. Хочу, щоб у цього міста і у цієї команди все було добре", – сказав Селезньов у коментарі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, Євген підписав контракт з Минаєм на 1 рік. За неофіційною інформацією у закарпатській команді форвард отримуватиме 70 тисяч гривень на місяць.

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