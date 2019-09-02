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Селезньов близький до повернення в Туреччину

20:30 942 Читать на русском
Селезньов близький до повернення в Туреччину
Євген Селезньов / Фото ФК Кубань

Український нападник Євген Селезньов знайшов нову команду для продовження кар'єри.

Євген Селезньов найближчим часом стане гравцем Бурсаспора, повідомляє sabah.com.tr.

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За інформацією видання, 34-річний форвард узгодив з турецьким клубом усі деталі контракту та вже встиг пройти медогляд. Євген приєднається до Бурсаспора на правах вільного агента.

Нагадаємо, останнім клубом Селезньова була іспанська Малага, сторони влітку припинили співпрацю.

Бурсаспор змагається у другому дивізіоні Туреччини, після трьох турів команда перебуває на 4-й сходинці турнірної таблиці.

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Теги
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