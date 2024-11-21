"Були два пенальті, які я не забив за Дніпро: Металісту, коли у штангу влучив, і Шахтарю у півфіналі Кубка. Побоявся тоді, що м'яч злетить з ноги, і не викрутив щоку, як слід – вийшло, що пробив майже по центру.

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Після цього дві доби не спав, зателефонував Маркевичу з вибаченнями і сказав, що більше не буду бити пенальті. Він мене по-чоловічому підтримав, за що я дуже вдячний. Але тоді для мене це був шок. Вийшло, що ми програли перший матч 0:1, а у відповіді на виїзді тривалий час вели 1:0, але наприкінці матчу в наші ворота вигадали пенальті, і ми не вийшли до фіналу.

Це було незадовго до фіналу Ліги Європи, і на той момент я вже зазнав неприємної травми, через яку сезон для мене фактично завершився", – цитує Селезньова Sport-express.

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