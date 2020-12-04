"Я взагалі не конфліктна людина... А щодо ситуації з Йовічевічем, то тут трохи по-іншому. По-перше, я вибачився. По-друге, я так насправді вважаю – не може мені в моїй країні людина вказувати, якою мовою мені розмовляти.

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Я емоційна людина. Емоції іноді заважають, а іноді допомагають. Я не можу пропустити повз вуха, якщо мені щось не подобається.

Спочатку я попросив його англійською, щоб він не тиснув на суддю. Вже не пам'ятаю, як я сказав. Я його дуже поважаю, як тренера. Але він каже, що я повинен розмовляти з ним українською мовою. Та я нікому нічого не винен. Я дуже добре розмовляю українською, але хочу говорити російською. Чому мені не можна? Чому мені хтось буде забороняти це? Я живу у вільній країні", – сказав Селезньов у програмі Вацко Live.

Нагадаємо, після матчу 9-го туру між Колосом та СК Дніпро-1, у підтрибунному приміщенні у Євгена трапився конфлікт з головним тренером суперника. У ході перепалки Йовічевіч попросив Селезньова відповідати йому українською. На що останній заявив, що Йовічевич, як хорват, не має права вказувати, якою мовою йому говорити у його країні. Подальший конфлікт вдалося погасити лише за допомогою працівників Дніпро-Арени, які вивели Селезньова з підтрибунного приміщення.

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