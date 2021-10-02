В рамках 7-го туру італійської Серії А Дженоа на виїзді поступився Салернітані. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Італії 2021/22, 7-й тур

Селернітана – Дженоа – 1:0

Гол: Джуріч, 66

Торіно – Ювентус – початок о 19:00

Сассуоло – Інтер – початок о 21:45

Ігрову програму вікенду в італійській Серії А відкривав поєдинок аутсайдера турнірної таблиці Салернітани та Дженоа. Загалом, перша половина зустрічі була не надто багатою на події. Було кілька небезпечних моментів, але без особливої гостроти. Команди пішли на перерву із нульовим рахунком на табло.

Аталанта і Мілан – претенденти на чемпіонство: шестеро найкращих, легендарний експерт проігнорував Маліновського

У другому таймі гольова засуха тривала до 66-ї хвилини, поки рахунок не відкрив Джуріч, якому асистував Кастанос. "Грифони" одразу пішли в атаку, і до кінця матчу відчайдушно атакували, але забити так і не змогли. У підсумку – мінімальна перемога Салернітани, перша у поточному розіграші чемпіонату.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ ІТАЛІЇ