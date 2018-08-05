Селадес став асистентом Лопетегі в Реалі

Хулен Лопетегі отримав нового помічника у тренерському штабі Реала. Ним став Альберт Селадес, який раніше очолював молодіжну збірну Іспанії.

Колишній півзахисник Реала Альберт Селадес став асистентом Хулена Лопетегі у тренерському штабі мадридців, інформує офіційний сайт "Королівського клубу".

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З 2000 по 2005 рік Селадес провів 101 матч за Реал та виграв Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА, Прімеру та Суперкубок Іспанії. 42-річний спеціаліст вже працював з Лопетегі у збірній Іспанії до скандальної відставки наставника перед початком ЧС-2018.

Після завершення кар'єри Селадес очолював молодіжну та юнацьку команди Іспанії.

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