Сексуальна колумбійка розриває соцмережі відвертими фото та втішає коханого після вильоту з ЧС-2018

Дружина захисника збірної Колумбії Сантьяго Аріаса – Карін Хіменес любить похизуватись пікантними фото на своїй сторінці у соціальній мережі Інстаграм.

Карін – красуня, модель та блогер. Упродовж кількох років вона володіє серцем Сантьяго Аріаса – захисника ПСВ і збірної Колумбії і підтримує коханого у важкі моменти його кар'єри.

Після вчорашнього вильоту збірної Колумбії від англійців на ЧС-2018 Карін написала зворушливе повідомлення, адресоване своєму коханому та усім колумбійським гравцям: "Сумно на серці, але з високо піднятою головою я пишаюся виступом наших гравців, я захоплююсь ними. Кохаю тебе, моя любов. Ми повернемося сильнішими. Горда бути колумбійкою".

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