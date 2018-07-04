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Сексуальна колумбійка розриває соцмережі відвертими фото та втішає коханого після вильоту з ЧС-2018

14:34 421 Читать на русском
Сексуальна колумбійка розриває соцмережі відвертими фото та втішає коханого після вильоту з ЧС-2018
Карін Хіменес

Дружина захисника збірної Колумбії Сантьяго Аріаса – Карін Хіменес любить похизуватись пікантними фото на своїй сторінці у соціальній мережі Інстаграм.

Карін – красуня, модель та блогер. Упродовж кількох років вона володіє серцем Сантьяго Аріаса – захисника ПСВ і збірної Колумбії і підтримує коханого у важкі моменти його кар'єри.

Після вчорашнього вильоту збірної Колумбії від англійців на ЧС-2018 Карін написала зворушливе повідомлення, адресоване своєму коханому та усім колумбійським гравцям: "Сумно на серці, але з високо піднятою головою я пишаюся виступом наших гравців, я захоплююсь ними. Кохаю тебе, моя любов. Ми повернемося сильнішими. Горда бути колумбійкою".

Найсексуальніша фанатка Європи працює ведучою на ЧС-2018 – пікантні фото

Maxim Colombia @maximcolombia Pic by @camilovillabona Mua @oscartsanchez

Публикация от Karin Jimenez (@karinjimenez91)

Buenas noches

Публикация от Karin Jimenez (@karinjimenez91)

ЧС 20181/8 фіналу

Колумбія - Англія: Вівторок 03 липня 2018

Колумбія
Матч завершено
1 : 1
( осн. час 1 : 1 )
( пен. 3 : 4 )
Англія
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Теги
ЧС 2018 Колумбія - Англія Дружини футболістів Фанатки Сантьяго Аріас Сантьяго Аріас футбольні фанати
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