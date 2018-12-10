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"Сексуальна і смачна мама", – ефектна дружина Ярмоленка опублікувала фото з "піратом" і отримала бурхливу реакцію

12:55 3539 Читать на русском
"Сексуальна і смачна мама", – ефектна дружина Ярмоленка опублікувала фото з "піратом" і отримала бурхливу реакцію
Інна Ярмоленко

Дружина вінгера Вест Хема та збірної України Андрія Ярмоленка Інна поділилася фотографією із сином у соціальній мережі Інстаграм.

"Мій маленький пірат", – підписала фото Інна Ярмоленко, на що отримала бурхливу реакцію від німецього фаната Борусії: "Sexy delicious mum" ("Сексуальна і смачна мама").

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Теги
Англія Андрій Ярмоленко Андрій Ярмоленко Вест Хем Вест Хем Дружини футболістів Дівчина дня
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