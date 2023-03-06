Динамо показало скромний футбол у матчі з Інгульцем (0:2), але змогло згенерувати кілька резонансних історій.

Команда Луческу безнадійно програла аустайдеру УПЛ на очах Алієва та Мілевського. Вигляд останнього змусив непокоїтися за здоров'я колись одного з головних талантів України. Нинішні молоді зірочки теж розчаровують. 21-річний нападник Динамо Владислав Ванат після слабкого матчу не вигадав нічого кращого, як принизити жінок-рефері з натяками на Катерину Монзуль.

Наші хлопці за кордоном тішать значно частіше. Перемоги Зінченка і Маліновського, асист Циганкова, дебютний гол Зозулі – про все це дивіться у черговому випуску на YouTube-каналі "Футбол 24".

Рідкісний герой як золота прикмета для Зінченка – божевільна реакція дружини українця, а "Мудрик не потрібен Поттеру"