"Футбол 24" проаналізував найяскравіші епізоди Віталія Кварцяного в його тренерській кар'єрі. Дивіться нове відео на нашому YouTube-каналі.

Віталій Кварцяний, безумовно, непересічна особистість для українського футболу. Експресивний тренер значну частину футбольного життя віддав луцькій Волині. Але за свою багаторічну кар’єру запам'ятався фанатам насамперед різкими заявами та скандалами, а не трофейними здобутками.

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Ще одна притаманна особливість одіозного персонажа – вміння знаходити маловідомих футболістів і робити з них зірок. Серед найвідоміших відкриттів Кварцяного: сенегалець Папа Гуйє, серб Марко Девіч та Євген Хачеріді. Згадуємо найпам'ятніші моменти у тренерській кар'єрі Кварцяного у новому відео на YouTube-каналі "Футбол 24".

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