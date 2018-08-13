Неймара спокусила сексапільна колумбійська модель: "Не знаю, як він знайшов мене в Instagram"

Нападник Парі Сен-Жермен та збірної Бразилії Неймар потрапив у любовні тенета звабливої колумбійської моделі Ліліани Енао.

Сексапільна блондинка зізналась в фері телешоу Caracol, що познайомилась з Неймарому 2016 році, коли бразилець ще виступав за Барселону. Неймар тоді вчергове розійшовся зі своєю нинішньою дівчиною Бруною Маркезіні та начебто шукав втіхи у обіймах Ліліани.

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"Я не знаю, як він вийшов на мене в Instagram. Можливо, Неймар побачив моє інтерв'ю, коли я приїжджала в Іспанію. Спочатку ми невимушено спілкувались, він запитував, як у мене справи", – розповідає Ліліана.

Дівчина переконує, що з тих пір Неймар став її "інтимним другом", і вони продовжують близько спілкуватись.

За версією колумбійських глянцевих журналів, Енао входить до числа 20 найсексуальніших жінок своєї батьківщини. "Футбол 24" демонструє, що таке визнання – зовсім не безпідставне. Дивіться нижче найкращі світлини блонди, яка підкорила одну з найбільших зірок сучасного футболу.

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