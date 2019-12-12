Секс-скандал в Іспанії: троє футболістів отримали 38 років ув'язнення за зґвалтування неповнолітньої

Іспанський суд оголосив суворий вирок трьом футболістам, які мали протиправні статеві стосунки з неповнолітньою.

Троє колишніх гравців ФК Арандіна, який виступає у Терсері (третій дивізіон Іспанії), засуджені загалом до 114-ти років в'язниці за насильство над 15-річною дівчинкою. Кожен з них отримав по 38 років ув'язнення, повідомляє Mundo Deportivo.

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Інцидент трапився ще у 2017-му в місті Бургос. Тоді Карлос Куадрадо, Віктор Родрігес та Рауль Кальво зґвалтували дівчинку в орендованій квартирі. Всі троє своєї провини не визнали та наполягали, що статевого контакту не було. Крім того, футболісти вказували на те, що не знали про вік дівчини.

Також засуджені повинні виплатити потерпілій 50 тисяч євро, а суд наклав заборону на їхнє спілкування з жертвою протягом 10-ти років.

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