Уродженець Макіївки не зміг закріпитися в Шахтарі з першого разу. Довелося пройти класичну оренду в Маріуполі та з'їздити до Європи. Там була своя історія – після Сергія Реброва прийшов росіянин і все зламав.

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Зубков поїхав на Євро-2020 та навіть вийшов у старті проти Нідерландів. Нова драма – через 13 хвилин вінгер травмувався та більше не грав на турнірі. Олександр повернувся в Шахтар, став ключовим гравцем і їде на інший Євро. Аж раптом громом серед ясного неба лунають публічні звинувачення дружини у постійних зрадах. Олександр Зубков – герой нового випуску проекту "Український ген" від YouTube-каналу Футбол 24.