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Секс-скандал Роналду: з'явились нові подробиці інциденту

11:50 469 Читать на русском
Секс-скандал Роналду: з'явились нові подробиці інциденту
Кріштіану Роналду / фото із соцмереж

З'явились деякі нові деталі справи щодо звинувачення Кріштіану Роналду у згвалтуванні мешканки США Кетрін Майорги.

Нагадаємо, Кріштіану Роналду звинувачується у згвалтуванні американки Кетрін Майорги. Подія сталася ще у 2009 році у Лас-Вегасі.

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З'ясувалось, що португалець у ході розслідування справи змінював свої покази. Зокрема, у вересні 2009 року на запитання, чи підвищувала жертва голос або чинила будь-який опір, Роналду відповів "Вона кілька разів просила зупинитись і казала, що не варто цього робити". А через кілька місяців – у грудні того ж 2009 року Кріштіану на аналогічне питання дав лаконічну відповідь "Ні", повідомляє Der Spiegel з посиланням на Football Leaks.

Крім того, восени 2009 року нападник тоді ще Реала повідомив про деякі інтимні подробиці статевого акту з Майоргою, а через кілька місяців відповів на запитання лише у загальних рисах, без розголошення подробиць.

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Цікаво, що раніше Роналду погрожував судом цьому ж виданню Spiegel, яке одним із перших опублікувало інформацію про розслідування секс-скандалу за участю португальця. Також повідомлялось, що нападник Ювентуса вже витратив шалену суму на послуги адвокатів.

До слова, в даний час Кріштіану планує весілля зі своєю дівчиною Джорджиною Родрігес. Нещодавно пара відвідала одну із церков Турина.

Нагадаємо, раніше американка Кетрін Майорга підписала з Роналду угоду про нерозголошення подробиць скандалу, отримавши за це 375 тисяч доларів США. Проте у вересні 2018 року жінка все ж надала розголосу даній справі.

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