На Олімпійських іграх у Токіо через коронавірусні обмеження створили умови, за яких атлети не зможуть познайомитись ближче.

Для олімпійців спроектували спеціальні ліжка з картону, на яких неможливо займатись сексом, повідомляє Explica.

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Вони розраховані на одну людину вагою до 200 кг, однак не витримують різких рухів та стрибків. Дизайн ліжок підтримав і затвердив Міжнародний олімпійський комітет, щоб уникнути непотрібних форм фізичного контакту.

Зауважимо, організатори Олімпіади у Токіо також за традицією роздадуть атлетам 160 тисяч презервативів (приблизно по 13 на кожного). Проте використовувати їх не дозволяється, адже будь-які контакти в Олімпійському селищі заборонені. Передбачається, що спортсмени привезуть їх додому, як сувенір, і у такий спосіб проінформують суспільство про небезпеку ВІЛ і СНІД.

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