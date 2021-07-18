Секс-пастка: організатори Олімпіади-2020 підсунули спортсменам свиню – про інтим можна забути
На Олімпійських іграх у Токіо через коронавірусні обмеження створили умови, за яких атлети не зможуть познайомитись ближче.
Для олімпійців спроектували спеціальні ліжка з картону, на яких неможливо займатись сексом, повідомляє Explica.
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Вони розраховані на одну людину вагою до 200 кг, однак не витримують різких рухів та стрибків. Дизайн ліжок підтримав і затвердив Міжнародний олімпійський комітет, щоб уникнути непотрібних форм фізичного контакту.
Зауважимо, організатори Олімпіади у Токіо також за традицією роздадуть атлетам 160 тисяч презервативів (приблизно по 13 на кожного). Проте використовувати їх не дозволяється, адже будь-які контакти в Олімпійському селищі заборонені. Передбачається, що спортсмени привезуть їх додому, як сувенір, і у такий спосіб проінформують суспільство про небезпеку ВІЛ і СНІД.
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